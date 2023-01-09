Мнение: О признаках прихода нового песца… До кого теперь дошёл белый и пушной?

Так случилось, мужчины ушли… ©

А вот белый пушной зверёк, напротив, пришёл. По-хозяйски так, полновластно.

Внешне-то оно, вроде бы, всё в России как всегда. Магазины не пусты, люди не голодные, дома не холодные, улицы не под бандитами. Жить можно.

Но уже всё не так, как раньше. Не по телевизору, уже и в быту. Влияние спецоперации дошло и до этого уровня.

Очень показательная #новость: в России вырос спрос на клининг и «мужей на час». По данным маркетплейса услуг YouDo.com, в 2022 году самой популярной по количеству заданий категорией стала «Ремонт и строительство». «В ней представлены такие подкатегории, как «мастер на час», «ремонт», «отделочные работы» и т.п. По отношению к прошлому году рост спроса на задания в данной категории составил 19%», — сообщили в сервисе. Особенно резким он был, начиная с сентября-октября.

И это не единичный факт. Директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян также отметил подъём спроса на бытовые услуги для дома. Эта платформа также зафиксировала увеличившийся спрос на услуги мастеров по ремонту и в сфере строительства. Аналитики «Авито Услуг» также отметили существенное увеличение спроса на услуги по мелкому домашнему ремонту в сентябре и октябре 2022 года. По их данным, число обращений за услугами «мужей на час» в эти месяцы было на 33% больше, чем в тот же период 2021-го. Очень сложно не связать этот всплеск с объявленной в сентябре частичной мобилизацией. И дело, вероятно, не только в призыве на военную службу 300 тыс. молодых мужчин, но и с быстрой релокацией значительного количества потенциальных призывников. Далеко не все уезжали сразу семьями: многие «рвали когти» в одиночку, чтобы сначала устроиться на новом месте (или просто переждать).

Ещё один тренд в сегменте бытовых услуг, оказываемых по частным объявлениям. «В декабре спрос на клининг вырос на 38% по сравнению с прошлым годом, — говорит Георгий Акопян с «Авито Услуги». — В этой категории мы все отчётливее видим тренд на делегирование домашних забот… К профессиональным помощникам прибегают для уборки после ремонта, генеральной или простой уборки, а также для заказа точечных услуг, например мойки окон или чистки мягкой мебели». Почему такой рост? Вероятное объяснение — вот. «Количество объявлений от клинеров увеличилось на 50%», — сообщил Георгий Акопян. То есть, здесь налицо перекос в сторону предложения, который повлиял соответствующим образом на #цены, а их снижение в свою очередь дало стимул спросу.

А кто формирует предложение услуг клининга? В первую очередь — #женщины. А это может означать, что многим из тех, кто отправили своих мужчин по военкоматам, либо «на штурм Верхнего Ларса», экстренно понадобилась подработка. Вот и секрет полуторакратного роста предложения.

Ну и крайне интересен третий признак песцового времени: сезонный всплеск активности в сфере красоты. 11%-й рост спроса по отношению к прошлому году показала категория «Красота и здоровье», где представлены такие услуги, как косметология, эпиляция, маникюр и педикюр, брови и ресницы, констатировали в YouDo. Ещё больший подъём увидели в «Авито». Там тоже в топе оказались услуги мастеров красоты. «Только с начала декабря спрос на бьюти-услуги по стране вырос сразу на 65% по сравнению с прошлым годом. Предложений от мастеров стало больше на 48%», — сообщил Георгий Акопян. Здесь перекос обратный, и уже очевидно, что резкий подъём спроса потянул за собой и предложение. Всё по классике.

Но почему вдруг слабому полу в предновогодний период так резко понадобились не просто хороший макияж, но профуслуги мастеров по наведению марафета, даже несмотря на их подорожание? Ответов может быть два, но вероятно, в равной мере верны оба. Либо очень большой массе женщин вдруг захотелось какого-то «праздника» — и это говорит о высочайшем уровне стресса, в котором они жили весь последний год. Либо начала обостряться негласная и неформальная, но вполне реальная «конкуренция за мужчин» — и тут опять можно спросить: ой, а что случилось?

Таков нынешний песец — скорее, палевый, чем снежно-белый, и с ясно различимым запахом пороховой гари. Но предстоящие демографические тенденции его приход показывает весьма наглядно, а сам он, похоже, обосновался в России уже обстоятельно.

И куда же эта скотина пушная потянет теперь за собой всю страну — в «лихие» 1990-е, в «переломные» 1980-е или сразу во вторую половину 1940-х?

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