Голая и не только: 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой

Благословите женщину

Вышедшая в 2003 году картина обеспечила артистке огромную

популярность. Блондинка не побоялась сняться в картине в чем мать родила, а

молодость и красота сделали свое дело. По сей день фильм “Благословите

женщину” лица мужского пола пересматривают без устали, лишь бы посмотреть,

как выглядит голая Светлана Ходченкова.

На острие

В спортивной драме 2020 года о фехтовании артистка проявила

себя своенравной и агрессивной особой, которой лучше не вставать на пути.

Знаменитость ловко владеет шпагой и остро реагирует на нападения. В картине

также проявил недюжинный талант Сергей Пускепалис, который в сентябре погиб в

автокатастрофе.

Скажи ей

Эта картина — творение режиссера Александра Молочникова, бывшего

мужа Екатерины Варнавы. В центре сюжета — треснувшая по швам семья, в которой

родители разводятся, а ребенок страдает. Светлана Ходченкова вжилась в роль

непутевой мамы, хотя в реальной жизни счастье материнства до сих пор не

познала.

Метро

Триллер 2013 года выпуска создан при участии многих

известных актеров. В “Метро” заворожил публику тот же Сергей

Пускепалис, ярко фигурирует в кино и Анатолий Белый, который не так давно со

скандалом эмигрировал в Израиль. Ну а Светлана Ходченкова задала тон всему

сюжету фильма-катастрофы. Ее героиня оказалась неверной женой и запустила

процесс чудовищных потрясений.

Не хлебом единым

Как и картина “Благословите женщину”,

режиссура этого фильма легла на плечи Станислава Говорухина. Действие

происходит в послевоенные годы, и Светлана Ходченкова попадает в эпоху позднего

сталинизма. Поскольку премьера состоялась в 2005 году, ее можно назвать вторым

шагом актрисы на поприще именитой и многообещающей звезды. Артистка снова

предстает перед нами нежной, честной и любящей красоткой, при взгляде на которую

сложно оторваться.