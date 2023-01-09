 

Голая и не только: 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой

09.01.2023, 3:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благословите женщину

Вышедшая в 2003 году картина обеспечила артистке огромную
популярность. Блондинка не побоялась сняться в картине в чем мать родила, а
молодость и красота сделали свое дело. По сей день фильм “Благословите
женщину” лица мужского пола пересматривают без устали, лишь бы посмотреть,
как выглядит голая Светлана Ходченкова.

На острие

В спортивной драме 2020 года о фехтовании артистка проявила
себя своенравной и агрессивной особой, которой лучше не вставать на пути.
Знаменитость ловко владеет шпагой и остро реагирует на нападения. В картине
также проявил недюжинный талант Сергей Пускепалис, который в сентябре погиб в
автокатастрофе.

Скажи ей

Эта картина — творение режиссера Александра Молочникова, бывшего
мужа Екатерины Варнавы. В центре сюжета — треснувшая по швам семья, в которой
родители разводятся, а ребенок страдает. Светлана Ходченкова вжилась в роль
непутевой мамы, хотя в реальной жизни счастье материнства до сих пор не
познала.

Метро

Триллер 2013 года выпуска создан при участии многих
известных актеров. В “Метро” заворожил публику тот же Сергей
Пускепалис, ярко фигурирует в кино и Анатолий Белый, который не так давно со
скандалом эмигрировал в Израиль. Ну а Светлана Ходченкова задала тон всему
сюжету фильма-катастрофы. Ее героиня оказалась неверной женой и запустила
процесс чудовищных потрясений.

Не хлебом единым

Как и картина “Благословите женщину”,
режиссура этого фильма легла на плечи Станислава Говорухина. Действие
происходит в послевоенные годы, и Светлана Ходченкова попадает в эпоху позднего
сталинизма. Поскольку премьера состоялась в 2005 году, ее можно назвать вторым
шагом актрисы на поприще именитой и многообещающей звезды. Артистка снова
предстает перед нами нежной, честной и любящей красоткой, при взгляде на которую
сложно оторваться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.20 / Земельный налог с «арктического гектара» будут взимать только с 2022 года

08.12.21 / Блин печется для обоих

13.04.22 / Мнение: Позoр, страх и ненависть в России: немного о людях с красивыми лицами

24.11.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 27 ноября по 5 декабря

23.12.22 / Foreign Affairs – КНДР можно привести к миру, но не с помощью давления

06.08.22 / Азербайджан начал уголовное расследование по факту нападения на его посольство в Лондоне

07.05.21 / Гигантскую лягушку поймали в озере Титикака в Перу (Видео)

24.02.22 / Песков озвучил причину спецоперации на Украине: Зачистить страну от нацистов

05.08.20 / Жительницы Сызрани утверждает, что слышит голоса умерших людей

09.08.22 / Можно экспериментировать: какой цвет волос наиболее подходит для женщин с карими глазами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика