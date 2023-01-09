 

Лукашенко развенчал фейки о своих «болезнях»

09.01.2023, 3:26, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал ложные сообщения о своих «болезнях», пообещав жить дальше.

Духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок процитировал старца Николая с острова Залит, который сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо. После этого белорусский лидер в штуку спросил, можно ли ему умирать.

«Никак!» –  воскликнули отец Андрей и присутствовавший на беседе митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает РИА «Новости».  

По словам Лукашенко, ему часто приписывают различные болезни.

«Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!» – резюмировал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко во время рождественского поздравления заявил, что сделает все для того, чтобы страна жила в мире и согласии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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