Лукашенко развенчал фейки о своих «болезнях»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал ложные сообщения о своих «болезнях», пообещав жить дальше.
Духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок процитировал старца Николая с острова Залит, который сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо. После этого белорусский лидер в штуку спросил, можно ли ему умирать.
«Никак!» – воскликнули отец Андрей и присутствовавший на беседе митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает РИА «Новости».
По словам Лукашенко, ему часто приписывают различные болезни.
«Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!» – резюмировал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко во время рождественского поздравления заявил, что сделает все для того, чтобы страна жила в мире и согласии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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