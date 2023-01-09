 

Эрдоган обвинил мировое сообщество в заботе о торговцах оружием, а не об урегулировании ситуации на Украине

09.01.2023, 3:26, Новости дня
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Международное сообщество не предприняло мер для урегулирования ситуации на Украине, зато «помогает торговцам оружием», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турция заботится об установлении мира, поэтому поддерживает общение как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на TRT.

Напомним, Эрдоган заявил, что страны Запада занимались только провокациями, не предпринимая попыток выступить в роли посредников в кризисе на Украине.

Турецкая компании Baykar активно поставляет ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar Киеву. По поручению президента Украины Владимира Зеленского Сельчуку Байрактару вручен орден «За заслуги» третьей степени.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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