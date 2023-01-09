 

Guardian заявила о «почти легендарном» статусе Зеленского в Голливуде

09.01.2023, 3:25, Новости дня
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После встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США президент Украины Владимир Зеленский получил «почти легендарный статус в Голливуде», сообщила обозреватель Изобель Кошив.

Кошив со ссылкой на «тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского», заявила, что именно украинский президент «продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины», когда в СМИ завершился «первоначальный всплеск», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Глава Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер считает, что «путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь». По ее словам, Зеленскому удалось заинтриговать как Голливуд, так и США в целом. По мнению Фаулер, «это находит отклик у многих знаменитостей».

В свою очередь, Юлия Мендель, которая прежде занимала должность пресс-секретаря Зеленского, заявила, что тот «как бывший актер ценит силу актеров, особенно из Голливуда».

Напомним, американский актер и кинорежиссер Шон Пенн передал Зеленскому статуэтку «Оскар», которая должна остаться в Украине до завершения конфликта. Зеленский наградил орденами американских актеров Шона Пенна, Бена Стиллера и Лива Шрайбера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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