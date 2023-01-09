 

Nikkei сообщила о первом за три года росте числа обанкротившихся компаний в Японии

09.01.2023, 3:25, Новости дня
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В 2022 году в Японии обанкротились не менее 6,4 тыс. компаний, этот показатель вырос в стране впервые за три года, сообщают СМИ.

В 2021 году банкротств было меньше на 5%. Общая сумма долгов таких компаний в 2021 году составляла около 8,3 млрд долларов, в 2022 году – около 17,4 млрд долларов. В качестве причин называют рост цен на энергоносители и производственные материалы в связи с ситуацией на Украине. В первую очередь, пострадали сферы строительства и логистики. Также сыграла свою роль нехватка рабочих кадров на фоне ситуации с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

Напомним, за год тарифы на электроэнергию для бытового использования в Японии выросли примерно на 20%, для промышленного – на 30%. Весной ожидается новое повышение на 20–30%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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