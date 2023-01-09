Spiegel указал на сложность выполнения данного Шольцем обещания предоставить Украине 40 БМП

Власти Германии «лихорадочно» ищут 40 БМП Marder, которые канцлер Олаф Шольц обещал Киеву, сообщают немецкие СМИ.

После того, как Шольц озвучил планы передать Украине БМП Marder, военные, политики и специалисты в области безопасности задались вопросом, где власти Германии достанут эту технику. В пятницу представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что объяснит это «в течение дня», но в результате так и не ответил на вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Spiegel считает, что обещание «не так-то легко воплотить в жизнь». На складе концерна Rheinmetall есть около 60 бракованных Marder, но их модернизация требует слишком много времени. Издание пишет, что Берлин хочет осуществить поставку до апреля.

В связи с этим немецкой армии придется «предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», говорится в материале. Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Хеннинг Отте указал, что «бундесверу приходится опустошать свои склады» из-за плохой подготовки со стороны правительства. При этом, по его словам, ситуация с вооружениями в немецкой армии и так оставляет желать лучшего. «Дальновидная политика осуществляется иначе», – сказал он.

Напомним, сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Вашингтон и Берлин также проведут соответствующее обучение украинских военных.

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