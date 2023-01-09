Spiegel указал на сложность выполнения данного Шольцем обещания предоставить Украине 40 БМП
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Власти Германии «лихорадочно» ищут 40 БМП Marder, которые канцлер Олаф Шольц обещал Киеву, сообщают немецкие СМИ.
После того, как Шольц озвучил планы передать Украине БМП Marder, военные, политики и специалисты в области безопасности задались вопросом, где власти Германии достанут эту технику. В пятницу представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что объяснит это «в течение дня», но в результате так и не ответил на вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Spiegel считает, что обещание «не так-то легко воплотить в жизнь». На складе концерна Rheinmetall есть около 60 бракованных Marder, но их модернизация требует слишком много времени. Издание пишет, что Берлин хочет осуществить поставку до апреля.
В связи с этим немецкой армии придется «предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», говорится в материале. Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Хеннинг Отте указал, что «бундесверу приходится опустошать свои склады» из-за плохой подготовки со стороны правительства. При этом, по его словам, ситуация с вооружениями в немецкой армии и так оставляет желать лучшего. «Дальновидная политика осуществляется иначе», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Вашингтон и Берлин также проведут соответствующее обучение украинских военных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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