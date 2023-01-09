WION – жёсткая экономия — сотрудников Twitter призвали брать на работу собственную туалетную бумагу

Новые руководители Twitter пошли на ряд мер по сокращению расходов на штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Среди прочего они уволили уборщиков, требовавших повышения зарплаты, и настоятельно рекомендовали сотрудникам пользоваться собственными гигиеническими средствами, передаёт WION.

Илон Маск пообещал устранить «бардак» в сервисе микроблогов. Но, возможно, он слишком далеко заходит в своём обещании и принимает сбивающее с толку решение, в результате которого в штаб-квартире Twitter не осталось туалетных уборщиков.

Согласно сообщениям, компания пошла на ряд мер по сокращению расходов в её проблемной штаб-квартире в Сан-Франциско. В частности, сотрудникам Twitter настоятельно рекомендовали приносить собственные рулоны салфеток.

Для работников платформы наступили неспокойные времена. После того как Маск возглавил компанию, в ней произошли массовые увольнения.

Сотрудникам теперь приходится мириться с вонью в туалетах, поскольку уборщиков сократили за то, что они просили повысить им зарплаты. По имеющимся данным, уборщики остались без работы незадолго до начала праздничного сезона.

Сан-францисский дом suite 900, где находится штаб-квартира Twitter, попал в новости в прошлом году. Поводом стало расследование относительно размещения в офисных помещениях кроватей.

Площадь, которую занимает штаб-квартиру, сократили до двух этажей. Сообщается, что после увольнения уборщиков в офисе стоит запах пота и остатков еды.

Дата публикации 04 января 2023 года.