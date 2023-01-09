Байден впервые с начала президентства приехал на границу с Мексикой

Глава американского государства Джо Байден впервые с начала президентства посетил южную границу США, чтобы оценить масштабы миграционного кризиса, сообщают информационные агентства.

Самолет Байдена приземлился в приграничном Эль-Пасо. Президент встретился с губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Эбботт – республиканец и один из главных критиков миграционной политики Белого дома, передает РИА «Новости».

Эбботт подверг критике власти Эль-Пасо, возглавляемые демократами, за то, что убрали нелегалов с улиц города, через который проходит значительная часть нелегальных мигрантов.

Напомним, Эббот отправляет нелегальных мигрантов в Вашингтон. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев.

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