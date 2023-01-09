 

Болтон заявил о намерении баллотироваться в президенты США из-за Трампа и России

09.01.2023, 2:00, Новости дня
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Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что хочет баллотироваться в президенты США с целью помешать Трампу вернуться в Белый дом.

В Twitter британской телепередачи Good Morning Britain сообщается, что Болтон решил «баллотироваться в президенты США в попытке помешать своему бывшему боссу».

Сам Болтон заявил, что США нужна «более сильная внешняя политика». По его словам, «не только в Москве, но и в таких местах, как Пекин», должны понять, что «неспровоцированная агрессия против соседей – это не то, что Соединенные Штаты и их союзники будут терпеть».

Болтон подчеркнул, что участвует в выборах, чтобы бороться за победу. По его мнению, поддержка Трампа в Республиканской партии переживает упадок, пишет Breitbart.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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