Русское искусство, но не напрямую из России — El País о деятельности музея русского искусства в Малаге на фоне конфликта на Украине

Музей русского искусства в Малаге решил не отказываться от своей «уникальности» даже на фоне массовой отмены выставок произведений российского искусства по всему миру, пишет El País. Из-за санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине музей проводит выставки работ русских художников, но не напрямую из России.



Twitter / Colección Museo Ruso / Málaga

13 декабря участие в открытии новой выставки в музее русского искусства в Малаге приняли около 200 человек, чем там оказались очень довольны, учитывая, что в тот день проходил матч чемпионата мира по футболу в Катаре и не прекращался дождь.

Как отмечает El País, выставка, состоящая из 76 работ из частной коллекции британской художницы Дженни Грин, призвана придать деятельности центра определённую «нормальность» на фоне российской спецоперации на Украине.

«Для этого дня пришло очень много людей», — заявил директор Хосе Мария Луна, который теперь смог вздохнуть с облегчением. Ещё весной он опасался худшего, так как произведения искусства из музея отправили обратно в Россию. Тогда казалось, что это конец, но с тех пор пространство продолжало свою деятельность, оставаясь при этом настолько малозаметным, что возникло ощущение, что оно закрылось. «Мы всегда были открыты и будем открыты и впредь», — настаивает Луна.

В 2015 году музей русского искусства в Малаге открылся в результате соглашения между городским советом испанского города и Государственным музеем Санкт-Петербурга, подписанного сначала до 2025-го, а затем до 2035 года. Муниципалитет платил €400 тыс. в год в обмен на коллекции российского музея, которые на протяжении многих лет использовались для создания знаменательных для Малаги выставок. За это время более 750 тыс. человек смогли воочию увидеть величайшие российские произведения искусства.

Однако действие соглашения оказалось под вопросом после того, как муниципалитет Малаги лишился возможности совершать денежные переводы в Россию, а Министерство культуры и спорта Испании призвало приостановить «текущие проекты и инициативы с Российской Федерацией».

El País отмечает, что Малага с трудом приняла это решение. Сам мэр города Франсиско де ла Торре защищал идею сохранения программы. Однако картины с выставки «Война и мир в русском искусстве», которая тогда проходила в музее — например, «Скачет красная конница» Казимира Малевича, — пришлось вернуть в Россию. А следующая партия картин так и не пришла.

«Возможно, пространство нужно переформатировать», — сказала советник по вопросам культуры Малаги Ноэлия Лосада на фоне массовых отмен выставок российского искусства по всему миру.

Тогда городской совет решил оставить музей открытым, но «в состоянии спячки». Решение было принято из соображений престижа и ради 80 человек, которые там работают. Сначала была организована выставка работ испанского художника Пабло Пикассо, а затем проводились различные мероприятия — кинопоказы, концерты, семинары — и выставки, связанные с русской культурой или искусством.

«В этом наша уникальность», — заявил Луна, настаивая на важности проекта, так как культура «выше конфликтов». Директор музея русского искусства Малаги уверяет, что там приостановили все контакты с российской стороной, однако он надеется, что соглашение удастся сохранить и настанет момент, когда можно будет восстановить отношения.

Сегодня в музее представлено русское искусство или искусство, связанное с русской культурой, но нет ни одной работы напрямую из России. Таким образом, ему удаётся продолжать свою деятельность. С 13 декабря в музее проходит выставка «Русское искусство, английский взгляд», которая состоит из коллекции британской художницы Дженни Грин. В экспозиции представлено 76 произведений, включая одну картину Василия Кандинского, «Тройку» Филиппа Малявина, эскиз картины «Явление Христа народу» Александра Иванова и целый ряд работ русских художников конца XIX и начала XX века, например, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и Алексея Венецианова.

«Интересно, что музей нашёл этот путь продвижения в обход российского правительства и элиты. Закрывать такое место из-за войны было бы бессмысленно, и хорошо, что у него есть свой способ продолжать выполнять свою функцию. Неужели мы теперь будем бойкотировать Кандинского?» — приводит издание слова научного сотрудника Королевского института Элькано Миры Милошевич.

Наряду с основной выставкой в музее проходят ещё три параллельные выставки. Одна из них — серия фотографий Хосе Мануэля Баллестера и 38 живописных работ под названием «Вариации на тему Малевича» его авторства. Ещё одна — инсталляция For Sale художников Ильи и Эмилии Кабаковых. И, наконец, выставка каталонского фотографа Жоана Фонткуберты «Спутник. Одиссея «Союза-2», в которой исследуется загадочное исчезновение космонавта Ивана Источникова.