 

OF – украинский конфликт приносит Франции трудности сейчас, но благо — в перспективе

09.01.2023, 1:55, Разное
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Из-за украинского конфликта во Франции растут цены, а экономический рост замедлится. Но при этом ситуация способствует реформам и инновациям, а это принесёт выгоду в долгосрочной перспективе, отмечает французский профессор Филипп Агион в интервью Ouest-France.


AP

Украинский конфликт заставляет Францию вводить инновации и менять свою промышленность, отмечает в интервью Ouest-France профессор Филипп Агион. В частности, он подталкивает к ускорению энергетического перехода, в свете чего нужно переосмыслить и экономическую политику государства.

«Следует понимать, что этот конфликт представляет собой экономический шок, который усугубляет инфляцию из-за быстрого роста цен на энергоносители. Из-за этого нам приходится в краткосрочной перспективе повысить процентные ставки, в итоге экономический рост, вероятно, в 2023 году замедлится», — предупреждает эксперт. Но в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация будет стимулировать новую индустриализацию и, следовательно, рост Франции, считает профессор.

При этом эксперт считает политику Макрона в отношении РФ «аргументированной и рациональной». В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по его словам, нужно оказать Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла вернуть себе как можно больше территорий, утраченных с февраля. Но важно, чтобы Франция не стала при этом сама одной из воюющих сторон. «И тогда в более отдалённой перспективе, вполне возможно, в постпутинский период, начнутся переговоры с Россией. И в этом случае на стол придётся выложить всё: признание границ, восстановление Украины, условия реинтеграции РФ в сообщество народов. Но время для переговоров ещё не пришло», — отмечает эксперт.

Кроме того, в интервью с журналистом он высказался и по сугубо внутренним французским вопросам. «Франция — страна, которая движется вперёд рывками после долгой неподвижности». Она одновременно стремится к равенству, но при этом остаётся очень неравной и корпоративистской».

По мнению эксперта, Парижу сейчас нужно сосредоточиться на трёх сферах: образование, здравоохранение и индустриализация через инновации. Что касается образования, то он рекомендует восстановить автономию образовательных учреждений для наилучшего индивидуального контроля за учащимися. По здравоохранению нужно уменьшить бюрократию и вернуть ушедших в частный сектор врачей и медсестер. Наконец, он предлагает выделять больше средств в адрес новых инновационных компаний.

Первый пятилетний срок Эммануэля Макрона был программой либерализации экономики: налоговая реформа, реформа рынка труда, увеличение привлекательности Франции. Второй срок должен быть сосредоточен вокруг инвестиций — но именно тех, что приносят трансформации.

Наконец, Филипп Агион отмечает, что во Франции студенты голодают, а это недопустимо для такой страны, приводит его слова Ouest-France.

 


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