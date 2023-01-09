 

Софи Лорен: самые главные цитаты мудрой и красивой женщины

09.01.2023, 0:57, Разное
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Софи Лорен родилась в Италии в 1934 году в больнице для неимущих. Ее мать была учительницей музыки, и жила семья очень небогато. Несмотря на это, девочка выросла талантливой.

Рожденная в Риме певица и актриса Софи Лорен во все времена была эталоном стиля, красоты и женственности. Ее тонкий и искрометный ум стал неопровержимым доказательством того, что красивая женщина может быть еще и умной, и тогда эта гремучая смесь поистине опасна. Раскрывая секрет своего успеха, Лорен говорила: надо лишь жить в гармонии со своим сердцем.

Ее фразы вмиг становились крылатыми и цитировались женщинами всех народов и наций. Вот несколько ее фраз, которые актуальны в разных жизненных ситуациях.

“Сексапильность — это на 50% то, что у вас есть, и на 50% то, что у вас есть по мнению всех остальных”; “Ошибки — это часть расплаты за наполненную событиями жизнь”; “Мать должна подумать дважды — один раз за себя, другой — за своего ребенка”; “Ничто не бывает красивым со всех точек зрения”, – говорила Софи Лорен.

Сейчас величайшей красавице Софи Лорен 88 лет. Она до сих пор придерживается своих главных принципов жизни.


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