 

День памяти Стефана Первомученика: что нельзя делать 9 января

09.01.2023, 0:57, Разное
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В праздник, который приходится на второй понедельник 2023 года, православные верующие вспоминают самого первого мученика – апостола из 70-ти Стефана. Его, как известно, насмерть закидали камнями фарисеи. Это произошло в 30-м году после Вознесения Христова. Кстати, мощи святого обнаружили лишь спустя почти 400 лет после его смерти.

Традиции

В этот день принято молиться в церкви Стефану Первомученику. Верующие считают, что он приносит в семью достаток и благополучие. Также проводят обряды, желая разбогатеть и быть более здоровыми. Еще одна традиция – наносить визиты родителям и крестным, желать им добра и счастья. Считается, что пожелания в этот день обязательно исполнятся.

Что нельзя делать 9 январяВ церкви на день памяти Стефана Первомученика нет. Но в народе считают, что в этот праздник лучше отказаться от рукоделия и даже кормления скота. Мужчинам не следует брать острые предметы. А еще нельзя отказывать тому, кто просит о помощи или о чем-нибудь еще.

Приметы

Потепления стоит ждать, если вороны смело ходят по снегу. Сидящие на верхушках деревьев птицы говорят об обратном – скоро похолодание. Туманный день предупреждает о скорейшей оттепели. Снегопад начнется, если мелких птиц не видно.


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