 

“Я думал, это вылечит боль”: Принц Гарри о попытках смириться со смертью Дианы

09.01.2023, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В прессу просочились отрывки из мемуаров принца Гарри. В одном из фрагментов книги под названием “Запасной” (“Spare”), полученном Page Six, герцог Сассекский рассказал о том, что считал смерть своей матери, принцессы Дианы, инсценировкой. 

На момент трагической гибели Леди Ди принцу Гарри было всего 12 лет. В книге он пишет о том, как спустя годы он и его брат, принц Уильям, проехали через тоннель Пон-де-л’Альма — место крушения автомобиля Дианы. Гарри попросил шофера воссоздать ночь смерти его мамы в надежде проработать психологическую травму, оставленную трагедией.

Мы пронеслись вперед, проехали через выступ у входа в тоннель, удар, который предположительно заставил мамин Mercedes отклониться от курса. Но это препятствие было ничем. Мы едва почувствовали его. 

Гарри, который приехал в Париж в том числе на полуфинал чемпионата мира по регби, признался, что чуть не подрался со своим телохранителем Билли Скалой после того, как напился до бесчувствия, чтобы заглушить душевную боль.

Я думал, что движение по туннелю положит конец или ненадолго прекратит боль, десятилетие неумолимой боли. Но это подействовало наоборот.

Ранее внучка Нельсона Манделы, писательница и активистка Ндилека Мандела, обвинила принца Гарри и Меган Маркл в “краже” слов государственного деятеля и использовании его имени для “зарабатывания миллионов”. При этом она подчеркнула, что восхищается герцогом, потому что у него хватило смелости отделиться от королевской семьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03.22 / Возможен ли секс в космосе?

23.10.21 / Ромашковый, мятный или с шиповником: лучшие чаи для красоты (и как именно они действуют)

25.01.22 / Отоларинголог объяснил методику лечения при первых признаках “омикрона”

22.05.21 / Как сшить летнюю присборенную юбку своими руками. Инструкция простая, и получается очень аккуратно

17.09.21 / Выглядеть ярче: сочетаем разноцветные спортивные штаны с худи и шапочкой

06.06.22 / Мнение: Словарь по замещению англицизмов

11.07.22 / По каким признакам определить базовые джинсы и как создавать с ними универсальные образы

17.03.21 / Ракетные удары России в Сирии нарушают соглашение о прекращении огня с Турцией

06.11.20 / Реанимация позади: звезда “Гарри Поттера” Джесси Кейв показала новорожденного сына

21.06.22 / В Волгограже мужчина избил бывшею жену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика