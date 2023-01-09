 

Киркоров поблагодарил Зеленского за включение в санкционныи список

09.01.2023, 0:35, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу», сообщил российский исполнитель Филипп Киркоров.

Киркоров в Instagram сообщил, что «принимает поздравления» в связи с тем, что попал в санкционныи список Зеленского – в сообщении перед фамилией президента Украины зачеркнуты слова «доктор Геббельс, лидер свободного мира, радетель за свободу слова». Исполнитель поблагодарил за признание своих таланта, «значимости и популярности».

«История уже проходила подобных «лидеров», и в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет», – сообщил Киркоров, подчеркнув, что культуру не смогли отменить тогда, не смогут и сейчас.

По его словам, «ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова». Cancel culture (культура отмены) «искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на западе», сообщил Киркоров.

Он полагает, что его «старый товарищ и партнер по съемочной площадке» чересчур «сильно вошел в роль». Киркоров заявил, что «сценарий», который «присылают из-за океана» ведет самого Зеленского, а также Украину «к пепелищу». Киркоров сказал, что ему жаль как Зеленского, так и жителей Украины. 

«Фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official», – говорится в сообщении.

В комментариях Киркорова поддержала певица Лолита Милявская.

Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении ряда артистов, включая Киркорова и Милявскую. Милявская является гражданкой Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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