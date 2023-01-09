Зеленский объявил об организации переброски дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару

К Артемовску (Бахмуту) и Соледару организована переброска дополнительных подразделений вооруженных сил Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что украинские войска, которые ведут бои в этом районе, «объехал» командующий направлением – генерал Александр Сырский. По словам Зеленского, Сырский «на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны». В частности, как сказал Зеленский, речь идет о переброске подкреплений и «усилении огня» артиллерии, передает ТАСС.

Напомним, на днях стало известно, что рссийские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.

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