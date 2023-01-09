WP – больше не оборонительная помощь — США предоставят Украине наступательное вооружение

США, до сих пор характеризовавшие свою помощь Украине как в основном оборонительную, объявили о выделении Киеву вооружения, которое позволит украинским войскам начать наступательные действия против российских позиций, пишет The Washington Post. В очередной пакет помощи объёмом свыше $3 миллиардов войдут боевые машины пехоты Bradley, вооружённые ракетами TOW, самоходные гаубицы и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.



АР

Военная помощь США Украине вышла на новый уровень с объявлением о выделении очередного пакета объёмом свыше $3 млрд, в который войдут боевые бронированные машины и мобильная артиллерия, сообщает The Washington Post. В Министерстве обороны страны отметили, что это оборудование позволит украинским войскам начать «агрессивные наземные наступательные действия» против укрепившихся российских позиций на востоке и юге страны.

«Мы готовим Украину к тому, чтобы она могла продвигаться вперёд и отвоевывать территории», — сказала в пятницу заместитель помощника министра обороны Лора Купер.

Как отмечает издание, в сочетании с недавно объявленной США и ЕС подготовкой тысяч украинских военнослужащих к комбинированным манёврам в западном стиле, новое вооружение знаменует собой «переломный момент» для Вашингтона и его союзников, которые до сих пор характеризовали свою помощь как в основном оборонительную.

Продолжая поставлять оборонительное оборудование, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot, страны Запада, поддерживающие Украину, теперь ясно дают понять, что намерены помочь «изменить динамику» на поле боя. Если раньше украинским войскам, как утверждают в Пентагоне, удавалось продвигаться вперёд лишь «на несколько дюймов», в ближайшие месяцы США «надеются увидеть» больший прогресс в отвоевании территории.

Для этого США передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley, вооружённых ракетами TOW, способными уничтожать танки, сотни тысяч 25-миллиметровых боеприпасов и 18 самоходных гаубиц.

Несмотря на то что Киев настаивал на необходимости поставок тяжёлых танков, машины пехоты Bradley, по словам Купер, манёвренные и быстрые, обладают огневой мощью и «значительным бронезащитным потенциалом» и способны перевозить войска. Она отметила, что эти машины дополнят французские лёгкие танки AMX-10 RC и немецкие боевые машины пехоты Marder, о поставках которых было объявлено на этой неделе, а также соглашения между США и Нидерландами о восстановлении боевых танков Т-72, полученных из стран бывшего советского блока, для пополнения существующих запасов Украины.

Поставок всего этого, за исключением Т-72, пишет The Washington Post, давно ждали в Киеве, но получали отказ на том основании, что это оборудование сложно передать с точки зрения логистики. Кроме того, страны Запада опасались, что РФ сочтёт это провокацией и поставки станут причиной для дальнейшего роста напряжённости. Однако тупиковая для Украины ситуация на восточном и южном фронтах, а также способность украинских войск адаптировать имеющееся вооружение и использовать новое оборудование, похоже, изменили расчёты Запада.

Также, по словам Купер, в новый пакет военной помощи войдут ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые будут запускать с помощью советских пусковых установок «Бук». «Творческое решение, которое потребовало некоторой инженерной изобретательности», — прокомментировала заместитель помощника министра обороны США.

Как отмечает издание, в пакете также значатся грузовые фургоны Humvees, бронетранспортёры M113 и машины противоминной обороны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский назвал эту помощь одним из «конкретных результатов» его визита в Вашингтон, состоявшегося в конце декабря, и переговоров с другими партнёрами. По его словам, Киеву удалось вывести оборонное партнёрство с западными государствами на новый уровень. «Мы впервые получим автомобили Bradley — это именно то, что нужно. Новые пушки, патроны — особенно высокоточные. Новые ракеты. Новые беспилотники», — заявил украинский лидер.

Ожидается, что доставка большей части нового вооружения на поле боя и обучение управлению им украинских военных займёт месяцы.