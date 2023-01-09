Independent – православные по всему миру отпраздновали Рождество молитвами о мире

В ночь с пятницы на субботу православные христиане отпраздновали Рождество Христово, собравшись на службы в церквях или за праздничным столом дома. Однако, как отмечает The Independent, для многих в этом году один из главных церковных праздников был омрачён конфликтом между православными соседями — Россией и Украиной.



АР

В пятницу вечером православные христиане по всему миру отпраздновали Рождество. Как отмечает The Independent, несмотря на то, что один из главных церковных праздников в этом году был омрачён конфликтом между православными соседями — Россией и Украиной, верующие собрались на рождественские службы в церквях или за праздничным столом дома.

В Москве глава Русской православной церкви, крупнейшей в мире православной конфессии, патриарх Кирилл провёл службу в храме Христа Спасителя. Днём ранее патриарх призвал к 36-часовому прекращению огня на Украине. Позже о введении режима прекращения огня объявил президент РФ Владимир Путин. Однако в Киеве идею назвали попыткой позволить российским силам перегруппироваться.

Через несколько часов после начала действия прекращения огня жители Киева вышли на улицы столицы, слегка припорошенные снегом, чтобы купить подарки, торты и продукты для празднования в кругу семьи. В видеообращении президент Владимир Зеленский похвалил украинцев за то, что они «едины как никогда», и посетовал, что конфликт заставил многих отказаться от рождественских народных традиций.

«Нельзя шить и вязать, но мы плетём маскировочные сети и шьём бронежилеты, преодолевая зло. Наши предки в эти дни не ходили на охоту, но мы сражаемся, чтобы не стать добычей и победить зверя», — отметил украинский лидер.

Украинцы традиционно отмечают Рождество 7 января, однако в этом году Православная церковь Украины, одна из двух ветвей православия в стране, согласилась разрешить верующим праздновать 25 декабря. Некоторые так и поступили, но многие решили придерживаться «старых традиций», пишет издание.

В Сербии верующие по традиции сжигали сухие ветви дуба и собрались на службу в церквях, главную из которых возглавил патриарх Порфирий в крупнейшей церкви Белграда — храме Святого Саввы.

Хотя большая часть традиционного рождественского послания сербского патриарха была посвящена положению этнических сербов в Косове, Порфирий также заявил, что молится об окончании конфликта на Украине, который, по его словам, разжигается извне.

«С печалью мы наблюдаем за военными конфликтами и жертвами, в которых, открыто или тайно, принимают участие различные участники. Последствия трагического, братоубийственного конфликта, ежедневно разжигаемого извне, ужасны, и пламя войны, как никогда ранее, угрожает всему миру», — отметил патриарх Порфирий.

В пятницу звон колоколов раздался в Вифлееме, толпы православных палестинцев прошли по мокрым от дождя улицам города, чтобы отметить православное Рождество. Праздничное богослужение в городе возглавил патриарх Иерусалимский Феофил III. Служба проходила в базилике Рождества Христова, согласно преданию, воздвигнутой на месте, где родился Иисус Христос.

Празднования прошли и в Египте, где копты составляют около 10% населения. Однако, как пишет The Independent, один из главных праздников был омрачён неуверенностью в состоянии экономики страны. В северном пригороде Каира Шобре и других христианских центрах улицы украсили золотыми гирляндами и рождественскими украшениями. Хотя торговля здесь обычно оживляется в преддверии Рождества, в этом году владельцы магазинов сообщили о падении продаж. Впрочем, даже финансовые трудности не помешали православным в Египте проникнуться рождественским настроением и праздничным.

Рождественские торжества прошли и в Дохуке, курдском регионе Ирака — стране, где когда-то христиане составляли 1,4 миллионов человек. Однако численность христиан здесь стала сокращаться после 2003 года из-за нападений на верующих. В Дохуке в старой каменной церкви христиане Ирака молились о здоровье и мире.