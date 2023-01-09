Мнение: Александр Пушкин был бы сейчас за СВО

Смешно сказать, но многие до сих пор считают поэта Александра Пушкина чуть ли не борцом с режимом. Откуда идёт этот миф, понятно — из вот таких, например, сведений в советских учебниках (ссылка):

В реальности дела обстояли с точностью до наоборот. Николай I покровительствовал Пушкину, и в дневнике поэта хватает записей в духе «Царь дал мне взаймы 20 000 на напечатание “Пугачева”. Спасибо».

Также у главного поэта России есть, например, вот такое стихотворение:

Друзьям (Нет, я не льстец…)

Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:

Он бодро, честно правит нами;

Россию вдруг он оживил

Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,

Но не жесток в нем дух державный:

Тому, кого карает явно,

Он втайне милости творит.

Текла в изгнаньи жизнь моя,

Влачил я с милыми разлуку,

Но он мне царственную руку

Простёр — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,

Освободил он мысль мою,

И я ль, в сердечном умиленьи,

Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:

Он горе на царя накличет,

Он из его державных прав

Одну лишь милость ограничит.

Он скажет; презирай народ,

Глуши природы голос нежный,

Он скажет: просвещенья плод –

Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу,

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу.

«Простёр царственную руку» — это про ссылку в Михайловском, куда поэта отправил Александр I, и из которой его вернул Николай I. Также Николай I стал личным цензором поэта и дал ему доступ в архивы для работы над историческими сочинениями. Хоть Пушкин и сохранил свою склонность к вольнодумским шалостям, но личное покровительство императора служило ему надёжной защитой от судебного преследования.

Поэт, как видно хотя бы из процитированного стихотворения, к тридцати годам стал крепким государственником — что совершенно нормально для человека умного и увлекающегося историей. Что касается роковой дуэли с Дантесом, то уж в ней-то Николай I точно не виноват. Более того: после гибели поэта император назначил пенсию его жене и устроил будущее его детей.