По словам посла Эритреи, санкции больше затрагивают Европу, чем Россию

По словам посла Эритреи в РФ Петроса Цеггаи, РФ больше страдает от антироссийских санкций, чем Европа.

“Иногда санкции идут только на пользу развитию. В прошлом РФ могла импортировать многие вещи из Европы, но теперь она импортирует их сама. Это самая большая потеря. Европейские страны пострадали больше всех. Хотя в ближайшие несколько лет могут возникнуть некоторые технические проблемы, РФ была первой страной, отправившей человека в космос. Она не может производить все сама. Да, может”, – сказал посол Петроса Цеггаи.

Ранее Ханс Данненберг, посол Доминиканской Республики в России, высказал аналогичное мнение в интервью РИА Новости. Он сказал, что санкции пойдут на пользу промышленному развитию России.