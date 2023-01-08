Посол выразил надежду на инвестирование России в добычу нефти в Эритрее
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Россия могла бы инвестировать в разведку полезных ископаемых и добычу нефти в Эритрее, сообщил посол страны в РФ Петрос Цеггай.
Он напомнил, что поддержке СССР в Эритрее был построен нефтеперерабатывающий завод, сейчас предприятие вышло из строя и не подлежит восстановлению, передает РИА «Новости».
Посол выразил надежду, что Россия сможет помочь стране искать нефть, так как в соседних государствах она есть. Цеггай при этом добавил, что нефтедобыча сейчас не является приоритетом для Эритреи.
Ранее Цеггай заявил, что Франция и другие страны Запада теряют свое влияние в Африке.
«Сейчас главное – развивать сельское хозяйство, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых», – подчеркнул дипломат.
Он пояснил, что в стране, помимо золота и нефти, есть залежи меди и цинка.
«Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас», – заключил Цеггай.
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