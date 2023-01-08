ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
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Российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм, которые применяются для уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и техники, передает РИА «Новости».
«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным – до 20.
Напомним, в зоне СВО «Тюльпан» применялся неоднократно.
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