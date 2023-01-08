 

ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»

08.01.2023, 10:06, Новости дня
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Российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».

Оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм, которые применяются для уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и техники, передает РИА «Новости».

«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным – до 20.

Напомним, в зоне СВО «Тюльпан» применялся неоднократно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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