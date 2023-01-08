HuffPost – вопрос подготовки — эффективно использовать французские лёгкие танки украинцы смогут далеко не сразу

Франция наконец приняла решение о поставке Украине лёгких танков AMX-10 RC, пишет французская версия Huffington Post. Как отмечается в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале издания, эти машины отличаются крайне высокой маневренностью и способны выполнять самые разные задачи — однако для того, чтобы обучить украинских военных использовать их максимально эффективно, понадобится по меньшей мере несколько месяцев.

На Украине уже скоро будут французские танки — об этом только что объявил Елисейский дворец, и такое решение было воспринято с восторгом.

Когда начнутся поставки и в каких объёмах — пока не известно, зато мы знаем, что это будут за машины: речь о лёгких танках AMX-10 RC. Эти танки Вооружённые силы Франции в последние годы начали постепенно заменять другой техникой, ведь их всё-таки разработали ещё в 70-е годы прошлого века, то есть в те времена, когда Франция опасалась конфликта с СССР.

Сильная сторона этой машины — в том, что она умеет всё, хоть и понемногу: танк оснащён бронёй, пусть и лёгкой, но при этом очень хорошо вооружён: на нём установлено орудие калибра 105 миллиметров со спаренным пулемётом. Вместе с тем танк всё же является весьма лёгким, и оттого очень маневренным. Кстати, он оснащён не гусеницами, а колёсами, благодаря чему демонстрирует отменные показатели в плане максимальной скорости. В результате он может за раз преодолеть 600 километров, а в идеальных условиях — намного больше.

Так какие же задачи может выполнять эта машина? Она может вести разведку, оказывать непосредственную огневую поддержку войскам, а также бороться с другими броневыми средствами: в общем, танк это весьма многоцелевой.

Между тем в реальных условиях эффективность машины на поле боя будет прежде всего зависеть от единственного фактора — уровня подготовки украинских военнослужащих. Когда те смогут выжимать из своих AMX-10 RC максимум — пока не известно, однако уже сейчас понятно, что до того момента, когда они сумеют пользоваться своим новым французским вооружением, в любом случае пройдёт несколько месяцев.

Дата публикации 05 января 2023 года.