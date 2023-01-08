Полковник Макгрегор – США игнорируют мексиканский конфликт у своих границ — он не сулит прибыли как украинский

Единственная реальная угроза для Америки — это растущий хаос на границе и в самой Мексике, президент которой не управляет страной и государством руководят наркокартели, заявил полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью на телеканале Fox News. Насилие и беспорядки в соседней стране непременно затронут США, однако Пентагон не стремится решать проблемы, связанные с миграционным кризисом и деятельностью преступных группировок, поскольку это не приносит финансовой выгоды, убеждён военный.

Конгресс продолжает ежемесячно отправлять миллиарды Украине, потому что этот конфликт куда важнее, чем все прочие. Но на деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия страны сейчас сражаются с картелем Синалоа, что было спровоцировано арестом сына Эль Чапо. И на данный момент правительственные силы, во-видимому, проигрывают. Давайте посмотрим.

КАДРЫ СТОЛКНОВЕНИЙ: (Звуки выстрелов, сирен, крики людей.)

Нам следовало обозначить, что показанные видеофрагменты сняты людьми, прячущимися на борту пассажирского самолёта. По авиалайнеру велась стрельба из 50-миллиметрового оружия со стороны бойцов наркокартелей. Иными словами — это война. Байден планирует посетить приграничные районы в эти выходные, но у него нет плана разрешения ситуации, которая непременно затронет нас. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор следил за развитием событий на протяжении нескольких месяцев, он присоединяется к нам. Даг, спасибо большое, что пришли. Создаётся впечатление, что в стране, с которой у нас очень протяжённая общая граница, разворачивается война. И СМИ должны освещать эти события, но новостей нет, почему так?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США: Нам повезло увидеть эти короткие видео, СМИ не особо волнует освещение этих событий. Нужно понимать, почему происходит эта война. В 2020 году в Калифорнии мы арестовали министра обороны Мексики, генерала по фамилии Сьенфуэгос, по обвинению в деятельности, связанной с наркотрафиком, торговлей людьми и ещё целым перечнем преступлений. В конечном счёте мы передали его президенту Мексики Обрадору, который незамедлительно освободил его, а мы сняли обвинения. Одной из причин, в силу которых мы сделали это, было его обещание кооперироваться с нами в вопросах военных действий. Но этого не произошло. То, что мы видим, — это не попытка восстановить правопорядок, не попытка сделать что-то хорошее. Это борьба между картелем Синалоа и мексиканской армией. Они сражаются за сферы влияния, за деньги, за влияние внутри Мексики. Им предположительно нужен сын Эль Чапо, значит, они могут отдать его президенту Мексики, а тот создаст иллюзию, что передача его нам станет примером сотрудничества. Такер, с Мексикой нет никакого взаимодействия. Президент Обрадор тут не играет роли, он не управляет страной. Он просто рупор наркокартелей.

Если президент Мексики — это «рупор» наркокартелей, а мексиканское правительство позволило миллионам иностранцев попасть через их территорию в нашу страну — вместе с фентанилом, убившим сотни тысяч людей в США, то почему Мексика не стала нашим главным врагом?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Это хорошая мысль, ведь Мексика как часть Центральной Америки — это очевидная экзистенциальная угроза для нас. Это единственная реальная угроза для существования нашей страны. Не стоит забывать, что их влияние распространяется внутри США, во всех основных городах, где существуют их преступные сети, напрямую связанные с Мексикой. Поэтому они так могущественны. Поэтому это — война, в которой в один момент нам придётся сражаться. Потому что в какой-то момент мы закроем границу, поскольку дела станут слишком плохи. И когда мы сделаем это, мгновенно начнётся война с наркокартелями, потому что мы перекроем источники их дохода. Нам придётся сражаться как внутри территории Соединённых Штатов, так и на границе. Для этого потребуется американская армия, потому что наши пограничные службы даже близко не так хорошо оснащены. У них меньше единиц оружия, они во всех смыслах менее боеспособны, в любой категории военной мощи, нежели картели. То, что мы видели, это хорошая демонстрация того, насколько сильны картели.

То есть вы хотите сказать, что мы можем увидеть подобные сцены и в нашей стране?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Совершенно верно. Это неизбежно.

Последний раз, когда президент предложил послать войска к границе, в Пентагоне усмехнулись над ним. Я думаю, вопреки Конституции, но так они и сделали. Как вам кажется, желает ли Пентагон бороться с наркокартелями? Потому что сейчас кажется, что они сами издают приказы.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Тот факт, что вы подняли этот вопрос, подтверждает горькую и трагичную правду о состоянии гражданско-военных взаимоотношений. Во главе наших военных учреждений стоят люди, которые выбирают из «меню» задач и решают, что они будут делать, а что нет. Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. Разница лишь в том, что на Украине сейчас погибает больше людей. Однако уровень убийств в Мексике один из самых высоких в мире: примерно 136 насильственных смертей на 100 тысяч населения. Страна находится в числе мировых лидеров по количеству убийств. Так что показатели не так уж далеки, без серьёзных сдвигов она может «догнать» Украину. Но, как вы отметили, украинский кейс даёт большие деньги для многих людей в Вашингтоне. Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег.

Последний вопрос, сугубо педантичный: игнорирование или неподчинение указу президента — разве это не уголовно наказуемое преступление? Они ведь не могут так делать?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, это по сути приравнивается к преступлению. Наш председатель (Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. — ИноТВ) решил позвонить в военное командование Китая и заявил им: «Не переживайте! Если мы решим напасть на вас, то предупредим заранее!»

Почему он не отправился в тюрьму после этого?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: А почему он всё ещё сидит в своём кабинете? Почему он всё ещё четырёхзвёздочный генерал? Он такой не один. Когда мы в последний раз слышали, чтобы кого-либо из военных призвали к ответу за что-либо?

Это печально и грустно. Даг Макгрегор, спасибо вам.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Всегда пожалуйста.

Дата выхода в эфир 06 января 2023 года.