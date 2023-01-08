 

Россиянам, подписанным в соцсетях на иностранных агентов, придётся дать объяснения государству

08.01.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

22 января на сайте Госуслуг появится новый раздел, в котором можно будет дать пояснения по поводу наличия подписок на лиц или СМИ, признанных иностранными агентами. Тем, кто не пользуется ресурсом, предстоит объясняться в письменном виде в кабинете участкового.

Объяснения можно давать двумя путями: дождаться, пока у пользователя будут выявлены соответствующие подписки, или заблаговременно уведомить государство о своей оплошности. В форме, разработанной ещё прошлым летом, необходимо будет ответить на ряд вопросов: о наличии или отсутствии родственных и иных связей с иностранным агентом, об отрицательном отношении заявителя к противозаконной и порицаемой деятельности иностранного агента, об искреннем раскаянии в порочащей связи (поле обязательно для заполнения).

Граждан также предупреждают о невозможности использования иностранных социальных сетей для получения достоверной и объективной картины событий в России и мире. Правдивая информация, озвучиваемая государственными СМИ, на зарубежных ресурсах замалчивается и подвергается цензуре, либо же параллельно с ней есть риск наткнуться на недостоверные или неподтверждённые данные. Зарубежные площадки также наводнены кадровыми сотрудниками иностранных разведок, которые при каждом удобном случае попытаются склонить доверчивого читателя к сотрудничеству.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.21 / Как выглядеть естественно и обойтись без боевой раскраски: советы и идеи по созданию простого, но модного макияжа

15.07.22 / Мошенники завладели персональными данными 25 миллионов человек через СДЭК

14.11.21 / Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО

12.06.21 / Как зеленоглазым подобрать цвет волос по тону кожи

14.07.22 / Мнение: 41

15.03.22 / «Мама, я хочу вернуться домой живым»

24.06.21 / Никиту Михалкова лишат «Оскара» за гомофобные высказывания

02.02.22 / Разочарование – Личное мнение

11.11.22 / Крупнейший немецкий сталелитейный концерн Thyssenkrupp переживает кризис из-за роста цен на газ

23.12.22 / Bloomberg – Пхеньян произвёл пуски двух баллистических ракет — в ответ на учения Вашингтона и Сеула

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика