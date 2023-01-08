Россиянам, подписанным в соцсетях на иностранных агентов, придётся дать объяснения государству

22 января на сайте Госуслуг появится новый раздел, в котором можно будет дать пояснения по поводу наличия подписок на лиц или СМИ, признанных иностранными агентами. Тем, кто не пользуется ресурсом, предстоит объясняться в письменном виде в кабинете участкового.

Объяснения можно давать двумя путями: дождаться, пока у пользователя будут выявлены соответствующие подписки, или заблаговременно уведомить государство о своей оплошности. В форме, разработанной ещё прошлым летом, необходимо будет ответить на ряд вопросов: о наличии или отсутствии родственных и иных связей с иностранным агентом, об отрицательном отношении заявителя к противозаконной и порицаемой деятельности иностранного агента, об искреннем раскаянии в порочащей связи (поле обязательно для заполнения).

Граждан также предупреждают о невозможности использования иностранных социальных сетей для получения достоверной и объективной картины событий в России и мире. Правдивая информация, озвучиваемая государственными СМИ, на зарубежных ресурсах замалчивается и подвергается цензуре, либо же параллельно с ней есть риск наткнуться на недостоверные или неподтверждённые данные. Зарубежные площадки также наводнены кадровыми сотрудниками иностранных разведок, которые при каждом удобном случае попытаются склонить доверчивого читателя к сотрудничеству.

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