 

57-летняя Екатерина Андреева ушла на Рождество

08.01.2023, 8:57, Разное
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С конца 90-х годов Екатерина Андреева не сходит с экранов телевизоров. Ведущая почти 25 лет рассказывает россиянам последние новости. Она вызывает симпатию, можно сказать, у всей страны. При этом мало кто знает, что помимо телевидения Екатерине интересна и педагогика.

На Рождество она на время, образно говоря, ушла из любимой профессии ради хобби. 7 января она провела мастер-класс “Инструменты успеха современной женщины”, на котором рассказала о том, как построить собственную жизнь при стрессе и неизвестности, а также как сохранить внутренний баланс и здоровье.

Во время мероприятия Андреева вместе с гостями поговорила о привычках, которые помогают в саморазвитии, о том, как и почему человек наживает проблемы из-за простого контакта. Еще одним тезисом на мастер-классе стали кино, искусство и музыка и как из перечисленного узнать внутренний мир человека.

Ранее 57-летняя Екатерина Андреева, которая неразрывна связана с российским телевидением, ушла в другой мир. Она посетила радиостанцию “Русское радио” и побеседовала с ведущей Аллой Довлатовой. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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