МЧС России анонсировало внедрение уникальной системы расчета реального ущерба от пожаров

Специалисты МЧС РФ внедряют разработанную ими уникальную в мировой практике систему расчета ущерба от пожаров, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Ведомство провело исследование и на его основе разработало расчетную методику определения материального ущерба от пожаров для различных объектов. Система уже внедряется путем цифровизации и при этом не имеет аналогов в мире, передает ТАСС.

Еникеев пояснил, что средний ежегодный ущерб от пожаров в зданиях составляет не менее 14 млрд рублей. Однако новая методика демонстрирует, что реальный ущерб гораздо выше и достигает 70 млрд рублей.

Ранее после нескольких крупных пожаров в ТЦ МЧС предложило правительству организовать внеплановые проверки всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности.

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