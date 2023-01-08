 

В Пермском аэропорту самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП

08.01.2023, 8:45, Новости дня
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Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми Большое Савино. Воздушная гавань закрыта для приема и отправления рейсов после инцидента.

Утром в воскресенье Boeing 737-800, вылетавший в Москву, при начале разбега выкатился за пределы полосы. На борту было 183 пассажира, никто не пострадал, передает ТАСС.

Сообщается, что самолет повреждений не получил, борт эвакуируют на стоянку, временно аэропорт приостановил прием и отправку рейсов до освобождения полосы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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