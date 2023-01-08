 

СМИ сообщили о смерти 20 ведущих китайских ученых за месяц

08.01.2023, 8:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После отмены антикоронавирусных ограничений в Китае с большой скоростью стали умирать ведущие ученые и инженеры, только в одной Инженерной академии Китая (CAE) 20 членов умерли менее чем за месяц. Это больше, чем обычно умирает за год, информирует газета South China Morning Post.

Инженерная академия Китая – одно из ведущих академических учреждений и самая престижная инженерная организация КНР. Членами академии является более 900 человек. Ученые и инженеры академии принимали участие в разработке концепции, проектировании и строительстве почти всех мегапроектов Китая. В частности, при их участии были созданы крупнейшая в мире плотинная гидроэлектростанция «Три ущелья», сеть высокоскоростных железных дорог и космическая станция «Тяньгун», передает РИА «Новости».

Как ранее сообщала академия, 20 ее членов ушли из жизни в период с 15 декабря по 4 января. При этом в период 2017 по 2021 год в среднем умирали по 16 членов академии в год, а в 2021 – 19.

Самым молодым членом академии из числа умерших был 77-летний физик Ти Тяньчу, специализировавшийся на атомных часах.

Самый пожилой – 102-летний Чжан Цзиньчжэ, основавший в 1950 году первое в Китае отделение детской хирургии в больнице Пекинского университета.

Напомним, власти Китая начали смягчать меры против распространения коронавируса. Так, с 8 января упрощаются карантинные ограничения для въезда в страну.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06.22 / Молдавия призналась в неспособности поддержать все санкции ЕС против России

31.07.20 / В РФ запретили расплачиваться криптовалютой

06.12.20 / Из-за засухи Намибия продаст с аукциона 170 диких слонов

01.04.21 / Стало известно, кто и сколько заплатит за банкопад 2014–2017 годов

16.08.20 / Le Monde – Евросоюз ввёл санкции против лидеров Белоруссии из-за подавления протестов

29.09.21 / Украина и Турция подписали меморандум о создании учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

23.02.21 / Бутусов: Чартер с топ-фигурантом дела “ПриватБанка” развернули под Львовом, еще 10 минут, и он бы сбежал

18.02.22 / Собчак публично обратилась к Гордону

05.09.21 / Кандидат от КПРФ устроил скандал из-за вопроса о торговле мандатами

24.07.22 / Лавров собрался объяснить Лиге арабских государств ситуацию вокруг Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика