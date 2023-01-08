СМИ сообщили о смерти 20 ведущих китайских ученых за месяц

После отмены антикоронавирусных ограничений в Китае с большой скоростью стали умирать ведущие ученые и инженеры, только в одной Инженерной академии Китая (CAE) 20 членов умерли менее чем за месяц. Это больше, чем обычно умирает за год, информирует газета South China Morning Post.

Инженерная академия Китая – одно из ведущих академических учреждений и самая престижная инженерная организация КНР. Членами академии является более 900 человек. Ученые и инженеры академии принимали участие в разработке концепции, проектировании и строительстве почти всех мегапроектов Китая. В частности, при их участии были созданы крупнейшая в мире плотинная гидроэлектростанция «Три ущелья», сеть высокоскоростных железных дорог и космическая станция «Тяньгун», передает РИА «Новости».

Как ранее сообщала академия, 20 ее членов ушли из жизни в период с 15 декабря по 4 января. При этом в период 2017 по 2021 год в среднем умирали по 16 членов академии в год, а в 2021 – 19.

Самым молодым членом академии из числа умерших был 77-летний физик Ти Тяньчу, специализировавшийся на атомных часах.

Самый пожилой – 102-летний Чжан Цзиньчжэ, основавший в 1950 году первое в Китае отделение детской хирургии в больнице Пекинского университета.

Напомним, власти Китая начали смягчать меры против распространения коронавируса. Так, с 8 января упрощаются карантинные ограничения для въезда в страну.

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