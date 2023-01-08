 

Мнение: О «Рождественском Чуде» от… Рамзана Кадырова. Не ждали?

08.01.2023, 8:00, Разное
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Конечно, сейчас истории со счастливым финалом в духе притчи Христовой о добром самаритянине многим покажутся не ко двору и не ко времени. Сейчас очень многие видят добро в том, чтобы как можно больше горя принести в чужие дома и чужие семьи. Это кажется им справедливым, а потому добрым. Но Рождество есть Рождество. И потому…

Жил-был пёс ©

Он жил в Мариуполе вместе с хозяйкой по имени Ирина и служил ей верой и правдой. А Ирина служила в ВСУ…

Канва «больших событий» известна слишком хорошо и не нуждается в напоминаниях. А из «маленьких» — Ирина Сирик, военнослужащая Нацгвардии Украины (в/ч 3057 НГУ), защищая «Азовсталь», взяла с собой и пса породы питбуль по кличке «Адидас» (сокр. «Адик»). Потом она сдалась в плен, а её питомец так и остался бродить неприкаянным на руинах завода. Где его подобрал российский волонтёр из Рязани Юрий Кованов. Подкормил, подлечил, немного приручил и подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. В его хозяйстве служебная собака обрела приют и получила кличку «Борз», то есть «Волк».

Но «Борз-Адик» так и не свыкся с новой судьбой. О дальнейшем рассказал сам Рамзан Кадыров. «Как известно, собаки очень привязываются к своим хозяевам и не терпят долгой разлуки с ними. Даже спустя столько дней, несмотря на все условия, Борз не мог свыкнуться с новой обстановкой. Изо дня в день тоска пса только нарастала. Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев».

По поручению чеченского лидера, депутат Госудумы Шамсаил Саралиев, нашёл Ирину Сирик, — уже на украинской территории, поскольку была передана Украине в рамках обмена пленными — и вернул четвероногого друга хозяйке. О чём не забыл снять небольшое видео. «Судя по виляющему хвосту и безудержному веселью собаки, это было самым правильным решением, — прокомментировал результат Рамзан #Кадыров. — Я искренне рад, что Борз, наконец, нашёл место, где он по-настоящему счастлив».



Возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне. Но животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий между людьми. «Мы вернули этого пса не военным, а его законной хозяйке», — заключил свою Рождественскую историю рассказчик.

Возможно, и даже наверняка, многие ему не поверят. Историю назовут выдумкой, съёмку — постановкой, а в роли «Адидаса-Борза» опознают кого-то из актёров Мосфильма. Может быть, и Сергея Безрукова. Сердца, одурманенные годами взаимной розни, опалённые месяцами вооружённого противостояния, омрачённые каждодневными жертвами, сложно винить. Их можно только пожалеть: ни победа, ни возмездие ни тем более «репарации» не вернут ожесточившимся душам ни покоя, ни мира. Но это другая, совсем не рождественская история…

А в этой остался только один вопрос. Как же всё — от поиска хозяйки до собственно обмена — удалось организовать обычному российскому депутату Госдумы из небольшого, но гордого региона? И если у каждого парламентария имеются такие вот необычные возможности, то, может быть, пора их употребить на нечто большее, чем поиск пропавших животных, ведь обычные люди, наверное тоже «не должны страдать из-за политических и иных разногласий» между большими шишками?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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