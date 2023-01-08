Посол Эритреи Цеггай: Франция и другие страны Запада теряют влияние на Африку

Франция и другие страны Запада теряют свое влияние в Африке, сообщил посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.

Дипломат сообщил в интервью РИА «Новости», что в Африке несколько стран имеют такую же точку зрения, как Эритрея. По его словам, раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. Сейчас же, как отметил дипломат, строится другой мир, поэтому сейчас жители Африки могут дышать свободно, что дает многим странам надежду на лучшее будущее.

Он выразил уверенность, что труднее всего выступать против давления бывшим колониям Франции, до сих пор зависимым от нее. Цеггай подчеркнул, что Франция демонстрирует к странам Африки не неоколониальное, а прямо-таки колониальное отношение.

При этом дипломат отметил, что сейчас африканцы рассуждают уже по-другому, молодежь требует иного отношения. В то же время, по словам посла Эритреи в России, во главе многих стран Африки хоть и стояли местные политики, но в голове у них была «маленькая колониальная Европа». Он выразил надежду, что все больше стран начнут это понимать.

Дипломат выразил уверенность, что в будущем Франция не будут иметь в Африке былого влияния, что, по его мнению, хорошо для многих африканцев. Посол отметил, что сейчас все вклады они держат в банках во Франции, таким образом африканские страны заставили поступить во время получения независимости. Однако следующее поколение не будет с этим мириться, подчеркнул дипломат.

Напомним, в конце декабря в Британии не исключили поражения Запада в борьбе с Россией и Китаем за влияние в Африке.

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