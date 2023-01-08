Управление береговой охраны Турции временно закрыло пролив Босфор для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана

Управление береговой охраны Турции сообщило о временной приостановке судоходства в проливе Босфор в обе стороны из-за сильного тумана.

Управление информировало, что с 04.35 движение судов в проливе Босфор временно прекращено в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает ТАСС.

В начале декабря главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов. В результате в водах Турции образовался затор из нефтетанкеров. Кроме того, 27 октября Турция также закрывала пролив Босфор для судоходства.

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