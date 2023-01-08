Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до 36-43 градусов

В Приволжском и Сибирском федеральных округах в ближайшие дни прогнозируется температура на 20 градусов ниже климатической нормы, в Уральском федеральном округе морозы будут достигать 34-43 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе – Кировская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и так далее – температура будет ниже нормы на 16-20 градусов. Он уточнил, что в Нижегородской и Кировской областях 9 января ожидается до 32-36 градусов мороза. По имеющимся у него данным, во вторник ослабления морозов ожидать не стоит, а затем будет медленное повышение температуры и в пятницу морозы будут до 15 градусов, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, очень холодная погода с морозами до 43 градусов в ближайшие дни также ожидается в регионах Урала. Он уточнил, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах прогнозируется до 37-43 градусов мороза до четверга включительно, а в Свердловской области – до 30-34 градусов мороза до вторника включительно. Аналогичная ситуация и в Челябинской, Курганской областях, добавил синоптик.

Кроме того, сообщил научный руководитель Гидрометцентра, в понедельник резкое похолодание также придет в регионы юга Западной Сибири – в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край. Он уточнил, что уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31-32 градусов, а затем до минус 33-35 градусов.

Ранее Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России.

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