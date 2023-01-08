 

Иши-но-Ходен: 500-тонная мегалитическая загадка

08.01.2023, 6:35, Разное
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Многие исследователи считают, что этот мегалит, расположенный в Японии, находится не на своем месте. Мегалитическая скала под названием Иши-но-Ходен весит 500 тонн. Никто не знает, как, почему и когда этот мегалит был создан. Исторические записи о нем также отсутствуют.

Древний мир завораживает своими тайнами. Огромное количество мегалитов встречаются почти на всех континентах. Массивные камни, не поддающиеся объяснению, были когда-то добыты, перевезены и установлены. Современная наука считает это невозможным, так как люди того времени не могли обладать столь развитыми технологиями.

Свидетельства неуместных мегалитов можно найти по всей планете, и некоторые из самых невероятных находятся в современной Турции. Руины Крахана и Гебекли-Тепе являются доказательством того, что более 12 000 лет назад на Земле существовали очень развитые цивилизации, что, по мнению современных ученых, просто невозможно.

Однако удивительные мегалиты встречаются не только в современной Турции. Их можно найти в Южной, Центральной и Северной Америке, а также в Европе и Азии. Одно из самых невиданных мегалитических неуместных сооружений находится в Японии и называется оно Иси-но-Ходэн. Эта массивная скала кубической формы имеет колоссальный вес – более 500 тонн. Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования, его история окутана тайной.

Его размеры таковы, что Иши-но-Ходен в восемь раз тяжелее самого тяжелого камня, использованного при строительстве Великой пирамиды в Гизе. Мегалит имеет размеры около 7 метров в длину и 6,5 метров в ширину. Он расположен в центре пруда, создавая у зрителя впечатление, будто мегалитическая глыба парит в воздухе.

Расположенный примерно в 100 километрах от города Аска, Иши-но-Ходен является древним сокровищем, и переводится как Каменное Святилище.

Исторические записи об этом камне отсутствуют, а современные эксперты полагают, что мегалит был изготовлен в так называемый период Дземон. Это самый древний известный доисторический период в Японии, и он датируется между 14 000 и 200 годами до нашей эры. Что еще больше окутывает Иши-но-Ходен тайной, так это то, что рядом с ним не было найдено ни одного инструмента или артефакта, указывающих на способ его создания или использования.

Поскольку ни в одном древнем тексте не упоминается, когда, как и почему он был вырезан, вероятно, стоит обратиться к мифологии, чтобы узнать о нем больше. А согласно мифам и легендам, работа Иши-но-Ходена приписывается работе божеств Оокунинуси и Сукунабикона. Эти два бога вознамерились построить замок за одну ночь. Однако их работа была прервана третьим божеством, которое заставило их отказаться от своей затеи.


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