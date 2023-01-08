Девушка, рассказавшая о том, что ее похищали инопланетные кальмары, через 4 года бесследно исчезла из дома

21 мая 2007 года молодая жительница города Джексон, Вайоминг, США, по имени Патрисия Лайонс, бесследно исчезла из своей спальни. Накануне она готовилась к экзамену и, как обычно, перед важным событием рано легла спать.

Ее родители уверяли, что на утро, когда они поняли, что Патриции дома нет, все окна и двери в доме были заперты, а ключи лежали на месте. То есть девушка не могла самостоятельно выйти из дома и запереть его.

Это странное происшествие вызвало большой переполох в маленьком городке. Полиция города, а затем и всего штата Вайоминг начала срочные поиски пропавшей девушки. Но никаких улик в пользу похищения или доказательств того, что она сама сбежала, найти не удалось.

На четвертый день после исчезновения Патриции ее лучшая подруга по имени Белла, заявила, что незадолго до исчезновения Патриция рассказывала ей о происходящих с нею странных вещах. Так она получала некие телепатические сообщения в мозг, у нее сильно болела голова и шла носом кровь.

Никто не поверил Белле, и осмотр врача по поводу кровотечения не выявил у Патриции никаких проблем, связанных со здоровьем.

Еще через пару дней родители Патриции внезапно получили SMS на телефон с неизвестного номера. Это была Патриция. Она писала, что находится в Киркленд-Лейк, Онтарио. Получалось, что менее чем за неделю девушка проехала более половины территории США и оказалась в соседней Канаде.

Учитывая, что студентка не умела водить машину, а добраться туда автостопом в этот период было вообще невозможно, этот случай заинтриговал полицию.

В момент пребывания Патриции в Канаде она ничего не говорила о том, как тут оказалась, но местные врачи на всякий случай осмотрели ее и не обнаружили каких-либо травм. Но когда девушка вернулась в США к родителям, то начала рассказывать невероятные вещи.

В первую очередь она заявила, что побывала на базе инопланетян. А до того на протяжении двух месяцев получала телепатические сообщения от неизвестных существ. Точнее сказать, олна словно “подслушивала” чужие разговоры, так как не было ясно, к ней ли обращались.

Она слышала как минимум трех разных личностей, говорящих на загадочном и непонятном для Патриции языке.

В ту самую ночь, когда Патриция пропала, ее разбудил уже знакомый ей по “подслушиванию” голос. Только на этот раз он шел откуда-то сверху, а не через телепатию. Девушка открыла глаза и увидела, что находится не в своей спальне, а в какой-то узкой нише в стене. Пытаясь встать на пол, она с ужасом заметила, что пола там нет.

Ниша оказалась в трубе, которая представляла собой вытянутый зал со множеством ниш-отверстий в стенах. В некоторых из них сидели люди, но там также были ниши с нечеловеческими существами и их было довольно много.

Девушка сделала шаг и почувствовала, что, несмотря на отсутствие пола, она буквально двигалась по воздуху и не падала. Патриция решила прогуляться по незнакомому месту, а потом ее подхватило потоком воздуха, словно невидимой рукой, и направило к округлому отверстию.

Двери открылись, и она влетела внутрь. Там лежали маленькие белые кубики, их были миллионы и миллиарды. Она взяла один в руку. Он был похоже на рафинированный сахар, но она не осмелилась попробовать его на вкус.

Затем в помещение вошли три существа, больше всего похожие на осьминогов или кальмаров. Они были одеты в черные комбинезоны, а на головах у них были специальные устройства, возможно, для дыхания. Когда они заметили Патрицию, они вздрогнули, изменили цвет с зеленоватого на малиновый и бросились бежать прочь.

Затем та же невидимая рука или поток воздуха вытолкнули девушку из комнаты и опустили на несколько десятков этажей ниже. “Кальмары” уже ждали ее там. Только в этот момент Патриция поняла, что она не дышит легкими и пришла к выводу, что ее телу не нужно дыхание в этом месте.

Около 20 инопланетян располагались полукругом на верхнем ярусе. Сама девушка находилась внизу на небольшой платформе. Свет был тусклым. Некоторое время сидящие существа что-то обсуждали, это было видно по их жестам. Но, поскольку они находились за стеклянной конструкцией, услышать их было невозможно. Патриция подумала, что если бы она их слышала, она бы все равно не понимала их язык.

Затем “кальмары” вступили с девушкой в контакт. Перед ней появились изображения сотни галактик с подписями и Патриция поняла, что ее попросили указать, откуда она родом. Увы, названия были на неизвестных языках, но через некоторое время Патриции удалось обнаружить Млечный Путь.

Когда ей удалось указать на Млечный Путь, перед ней появилась подробная голограмма этой галактики. Благодаря своим знаниям астрономии девушка нашла Солнечную систему, а затем указала на Землю. После этого “кальмары” снова начали что-то громко обсуждать и теперь это длилось еще дольше.

Девушке показалось, что прошли многие часы. Она чувствовала себя очень усталой и стояла из последних сил. Наконец голограмма исчезла, а затем свет погас. Девушка села на пол от бессилия, но тут же невидимый поток вернул ее в комнату с белыми кубиками.

Один из них подлетел ко рту Патриции, и она его съела. Она мгновенно почувствовала прилив энергии и ей захотелось съесть еще кубики. Но она не успела, поток отправил ее обратно в комнату с 20 “кальмарами”.

Там перед ее лицом снова появились голографические изображения с галактиками. Многие галактики сияли зеленовато-голубым цветом, некоторые были желтые, а Млечный Путь был черным, как и еще несколько других.

В ее голове снова зазвучали телепатические голоса и она почувствовала сильную боль в висках и лбу. Заметив, что она корчится от боли, голоса замолчали. Патриция потеряла сознание и очнулась в нише в стене. Сколько времени прошло, она не знала. Она не могла выкинуть из головы голограмму, где Млечный Путь был окрашен в черный цвет.

По ее теории, черный цвет на галактиках указывал, что эти галактики еще не вступили в какой-нибудь вселенский союз или лигу, но у нее также была версия, что может быть этот цвет указывал, что существа из таких галактик не подходят “кальмарам” по каким-то причинам. Может быть поэтому она не понимала ни слова из разговоров инопланетян.

Патриция подумала о том, что люди для этих существ могли выглядеть слишком неразвитыми, отсталыми, неспособными к телепатическому контакту и еще научившиеся запускать ракеты. Также она думала, что может быть люди для них кажутся слишком агрессивными и жестокими, отчего не являются кандидатом на полноправное членство в межгалактических объединениях.

На следующий день Патрицию выпустили из ниши для медицинского обследования. Ее поместили в стеклянную капсулу и отсканировали ее тело с помощью устройства, очень похожего на МРТ. У нее взяли анализ крови, несколько волосков и отрезали ногти.

Через некоторое время ее вернули на Землю и она оказалась в своей пижаме возле Киркленд-лейк в Канаде. Патрисия больше не помнила никаких подробностей, но она не ощущала негатива от своего “приключения” и ей очень хотелось вернуться к “кальмарам”, в чем она неоднократно признавалась родителям.

После этого прошло четыре года и постепенно история со странным исчезновенимм Патриции среди местного общества стала забываться, как и ее истории об инопланетных осьминогах. Но в 2011 году Патриция снова исчезла из своей спальни и на этот раз навсегда. Ее так и не нашли.

Ее родители все еще ждут, что может быть Патриция все-таки свяжется с ними по телефону, как в первый раз. В 2018 году в интервью отец Патриции сказал, что если его дочь счастлива там, где она есть, то он готов смириться с тем, что больше никогда ее не увидит.