 

Танковая дуэль в Донбассе попала на видео

08.01.2023, 6:10, Новости дня
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Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.

На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС РФ выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».

В итоге, армия Украины потеряла один танк.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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