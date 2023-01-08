 

Посол Эритреи Цеггай: Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве

08.01.2023, 6:10, Новости дня
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Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, сообщил посол Эритреи Петрос Цеггай.

Дипломат сообщил в интервью РИА «Новости» о подписании договора о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя. Он также сообщил, что запланирован обмен делегациями для укрепления и развития взаимодействия.

Цеггай рассказал, что бывал в Крыму еще в советские годы, когда учился в Одессе, и тогда Севастополь произвел на него впечатление. Он вспомнил, что Севастополь, как ему рассказывали, был уничтожен во время Великой Отечественной войны и премьер Британии Уинстон Черчилль говорил, что город невозможно будет восстановить даже за 70 лет. Как отметил посол, сейчас Крым стал лучше, хотя раньше, в советские годы, было тоже неплохо.

Напомним, в декабре минувшего года Эритрея стала одной из стран, проголосовавших против антиросскийской резолюции по Крыму.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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