Центральное телевидение КНР: В результате ДТП в восточной провинции Китая Цзянси погибли по меньшей мере 17 человек
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Дорожно-транспортное происшествие в восточной провинции Китая Цзянси унесло жизни 17 человек, еще 22 получили ранения, сообщило Центральное телевидение КНР.
Как сообщается, в результате аварии погибли 17 человек, еще 22 получили ранения, пострадавшие отправлены в медучреждения, начато расследование причин трагедии, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре 2019 года в результате столкновения автобуса с грузовиком в Китае погибли более 30 человек.
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