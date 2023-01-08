 

Центральное телевидение КНР: В результате ДТП в восточной провинции Китая Цзянси погибли по меньшей мере 17 человек

08.01.2023, 6:10, Новости дня
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Дорожно-транспортное происшествие в восточной провинции Китая Цзянси унесло жизни 17 человек, еще 22 получили ранения, сообщило Центральное телевидение КНР.

Как сообщается, в результате аварии погибли 17 человек, еще 22 получили ранения, пострадавшие отправлены в медучреждения, начато расследование причин трагедии, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2019 года в результате столкновения автобуса с грузовиком в Китае погибли более 30 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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