Журналистка Робинсон назвала спикера Палаты представителей США Маккарти «папиком» президента Украины Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский использует своего «папика» спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для собственного обогащения, сообщила телеведущая и актриса Минди Робинсон.

Зеленский в социальной сети Twitter (заблокирована в России) поздравил Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США и выразил надежду, что поддержка Белого дома будет продолжительной и приведет к «победе» Киева, передает РИА «Новости».

Комментируя публикацию, телеведущая и актриса Минди Робинсон выразила уверенность, что Зеленский рад успеху своего «папика». Она также заявила, что Зеленский использует мошеннические схемы с целью отмывания денег американских налогоплательщиков. Кроме того, Робинсон обвинила Зеленского в распространении фейковых новостей с Украины в личных интересах с целью прикрытия своих махинаций.

Накануне Палата представителей США с 15-й попытки избрала Маккарти новым спикером. Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что после избрания нового спикера Палаты представителей Байден не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине, Белому дому будет очень сложно работать с Конгрессом.

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