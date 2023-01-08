 

Главное управление МЧС РФ по Дагестану: Взрыв газа произошел в Хасавюрте в многоквартирном доме

08.01.2023, 4:45, Новости дня
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Взрыв газа произошел в городе Хасавюрте в Дагестане, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщило главное управление МЧС РФ по республике.

В ведомстве сообщили, что в 02.35 по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В региональном главке уточнили, что, по предварительной информации, есть пострадавшие, передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря в результате взрыва газа и последующего обрушения в жилом доме в Нижневартовске погибли десять человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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