ГУМЧС по Дагестану: При взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте пострадали три человека

При взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте пострадали три человека, сообщило ГУМЧС РФ по Дагестану.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия три человека пострадали, еще десять человек были эвакуированы. В региональном главке уточнили, что все пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести. По уточненной информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении, передает РИА «Новости».

В свою очередь руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев сообщил, что в результате взрыва газа в дагестанском Хасавюрте, по предварительным данным, пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Дагестану сообщало, на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием.

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