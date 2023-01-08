 

ГУМЧС по Дагестану: При взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте пострадали три человека

08.01.2023, 4:45, Новости дня
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При взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте пострадали три человека, сообщило ГУМЧС РФ по Дагестану.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия три человека пострадали, еще десять человек были эвакуированы. В региональном главке уточнили, что все пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести. По уточненной информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении, передает РИА «Новости».

В свою очередь руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев сообщил, что в результате взрыва газа в дагестанском Хасавюрте, по предварительным данным, пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Дагестану сообщало, на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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