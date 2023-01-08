Глава СДПГ Клингбайль: Германия не будет поставлять Украине танки «Леопард» в одностороннем порядке

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.

Немецкий политик в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) выступил с утверждением, что ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как «Леопард-1» (Leopard 1) или «Леопард-2» (Leopard 2), передает ТАСС.

Сопредседатель СДПГ также напомнил, что в Москве уже не раз заявляли о том, что западные государства давно являются воюющей стороной на Украине. Поэтому он назвал правильным, что американцы, французы, а также федеральное правительство Германии постоянно думают о том, могут ли их страны оказаться вовлеченными в эту войну.

При этом сообщил о решимости Запада не ослаблять усилий в поддержке Киева. По его словам, поставки боевых машин пехоты являются сигналом о том, что западный альянс продолжит поддерживать Украину. Он также заверил, что, несмотря ни на что, власти Германии, конечно, будут и дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги.

Накануне Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

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