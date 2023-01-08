Американский политик Янг: Отрицающие нахождение у власти в Украине нацистского режима под контролем США и НАТО врут
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Любой отрицающий нахождение у власти в Украине нацистского марионеточного режима под контролем США и НАТО врет, сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Американский политик выразил уверенность, что любой, кто отрицает, что в Украине у власти находится нацистский марионеточный режим, подконтрольный США и НАТО, врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце декабря в МИД РФ указали на явные проявления нацизма на Украине, закрепленные киевским режимом на законодательном уровне.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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