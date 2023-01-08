 

Американский политик Янг: Отрицающие нахождение у власти в Украине нацистского режима под контролем США и НАТО врут

08.01.2023, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любой отрицающий нахождение у власти в Украине нацистского марионеточного режима под контролем США и НАТО врет, сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Американский политик выразил уверенность, что любой, кто отрицает, что в Украине у власти находится нацистский марионеточный режим, подконтрольный США и НАТО, врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце декабря в МИД РФ указали на явные проявления нацизма на Украине, закрепленные киевским режимом на законодательном уровне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.21 / Лондонский “Челси” близок к покупке футболиста киевского “Динамо” – СМИ

05.12.21 / Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью

08.12.20 / Объявившая о Победе телеграфистка умерла в Белоруссии

03.02.22 / В столичном регионе Аргентины после употребления кокаина скончались не менее 20 человек

08.05.21 / В Минкульте заявили, что не запрещали мероприятия по случаю Дня памяти и примирения в Киеве

05.08.20 / Московская биржа открылась ростом

22.12.21 / Названо число погибших в результате преступлений с начала года

14.04.21 / В МИД обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT

31.12.21 / В Италии умерла первая женщина – босс мафии

18.06.22 / Американский наемник рассказал о сдаче в плен в районе Харькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика