Президент Соединенных Штатов Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу провел разговор с Кевином Маккарти с целью поздравить республиканца с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В администрации Байдена проинформировали, что президент США в субботу днем провел разговор со спикером Маккарти, чтобы выразить ему свои поздравления, передает РИА «Новости».

Накануне Палата представителей США с 15-й попытки избрала Маккарти новым спикером. Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что после избрания нового спикера Палаты представителей Байден не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине, Белому дому будет очень сложно работать с Конгрессом.

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