Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: В РФ циркулируют десятки отличных от исходного варианта «омикрона» штаммов коронавируса

В РФ циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», им следует придумать новую греческую букву, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, то разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, – это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Он добавил, что циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать, передает ТАСС.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отметил, что циркулирующие сейчас штаммы – это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, поэтому называть их «омикроном» не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически «дети» двух штаммов.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 695 человек с коронавирусом, в этот же день в связи с выздоровлением больницы покинули 4463 человека.

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