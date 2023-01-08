 

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: В РФ циркулируют десятки отличных от исходного варианта «омикрона» штаммов коронавируса

08.01.2023, 3:20, Новости дня
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В РФ циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», им следует придумать новую греческую букву, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, то разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, – это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Он добавил, что циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать, передает ТАСС.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отметил, что циркулирующие сейчас штаммы – это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, поэтому называть их «омикроном» не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически «дети» двух штаммов.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 695 человек с коронавирусом, в этот же день в связи с выздоровлением больницы покинули 4463 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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