Стратегически важные тренды: модные стрижки 2023 года, идеальные для женщин невысокого роста

Женщинам невысокого роста иногда бывает сложно подобрать себе стрижку. Прическа должна подчеркивать красоту миниатюрных дам и делать их визуально выше. Тренды 2023 года позволят вам набрать сантиметры. В статье мы расскажем о модных стрижках, которые идеально подходят женщинам невысокого роста.

Какие стрижки добавляют роста

Миниатюрным женщинам следует отдавать предпочтение стрижкам, которые открывают затылок и создают объем на макушке. Такие прически визуально прибавляют несколько сантиметров роста. Для усиления эффекта вы можете сделать пышную укладку в верхней части головы.

Вам следует избегать гладких причесок и длины ниже плеч. Они зрительно уменьшают рост.

Подходят ли вам короткие волосы

Многим женщинам невысокого роста хотелось бы узнать, подходят ли им короткие стрижки. Для этого вам нужно измерить расстояние между подбородком и ухом.

Расположите карандаш чуть ниже линии подбородка и совместите его с сантиметровой лентой, чтобы проверить расстояние до мочки уха. Если оно составляет менее 5,7 см, то короткая стрижка пойдет вам на пользу.

Если вам не нравятся короткие стрижки

Если ваш рост меньше 1,65 см, но вы не любите короткие стрижки, то выбирайте прически длиной до плеч. Отдавайте предпочтение многослойным вариантам с челкой. Они придают больше объема верхней части головы и делают вас визуально выше.

Классический боб

Классический боб – идеальная прическа для невысоких женщин, которые не готовы обрезать волосы слишком коротко. Эта стрижка не выходит из моды уже много лет.

Если вы хотите усилить эффект, то выбирайте более короткую версию боба. Это создаст более пышный объем на макушке и зрительно увеличит рост.

Бикси

Стрижка бикси станет одним из главных трендов 2023 года. Своей формой она похожа на пикси, а длиной напоминает боб.

Бикси – отличный вариант прически для женщин маленького роста. Она открывает затылок и подбородок. Благодаря более длинным прядям в верхней части эта стрижка удлиняет силуэт.

Пикси

Если к вашей форме лица подходят короткие стрижки, то попробуйте пикси. Она открывает затылок и шею, а также создает акцент на макушке. Этот эффект усилится, если вы сделаете высокую укладку.

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Удлиненный боб

Удлиненный боб или лоб подойдет для женщин, которые хотят сохранить достаточную длину шевелюры. Попросите парикмахера сделать волосы на затылке более короткими, чем по бокам и в верхней части. Вы также будете выглядеть выше, если сделаете асимметричную укладку.

Кефаль

Кефаль – одна из самых смелых стрижек 2023 года. Она идеально подходит для женщин небольшого роста.

При создании этой стрижки парикмахер выстригает слои от середины до кончиков прядей, оставляя основной объем на макушке. В сочетании с челкой это сделает вас визуально выше. Вы можете еще больше увеличить свой рост с помощью пышной укладки в верхней части.

Микробоб

Микробоб – это стрижка, которая заканчивается выше линии подбородка. Основная масса шевелюры сконцентрирована в верхней части головы. Чтобы удлинить фигуру, носите прямую или боковую челку, а волосы укладывайте волнами.

Слоистый боб

Многослойный боб подходит невысоким женщинам с прямыми и тонкими волосами. Он добавляет больше роста и делает шевелюру пышной и объемной. Чтобы получить такой эффект, попросите парикмахера обрезать верхние слои на уровне мочки уха.

Стрижка в шахматном порядке

Многослойная прическа в шахматном порядке подходит женщинам с густыми волосами. Она перераспределяет объем прядей и делает шевелюру более легкой.

Попросите стилиста сконцентрировать короткие слои в верхней части головы. Это даст вам дополнительные сантиметры роста.

Заключение

Мы рассказали вам о стратегических прическах для невысоких женщин. Они помогут визуально удлинить ваш силуэт и имитировать несколько дополнительных сантиметров роста.