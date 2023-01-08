 

Джинсовая мода-2023: какие тренды будущего года идеально подойдут для женщин 45+

08.01.2023, 2:52, Разное
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В возрасте 45+ фигура неизбежно меняется. Но это не значит, что вам нужно отказаться от такой удобной одежды, как джинсы. Важно лишь подобрать подходящую модель, которая будет подчеркивать достоинства вашего силуэта и маскировать недостатки. В статье мы расскажем о джинсовой моде-2023. Вы узнаете, какие тренды года идеально подойдут для женщин 45+.

Какие джинсы будут популярны

Расклешенные модели джинсов были популярны в 2022 году. Но сейчас они уйдут в прошлое, уступая место фасонам прямого или зауженного кроя.

Одним из трендов 2023 года станут джинсы мом с высокой посадкой. Они выглядят очень элегантно и идеально смотрятся на зрелых дамах.

Также останутся в моде джинсы-бойфренды. Они имеют много фасонов, и вы всегда сможете подобрать модель под свой тип фигуры.

Модели для невысоких и полных женщин

Невысоким и полноватым женщинам следует отдавать предпочтение джинсам мом с завышенной талией. Рекомендуется выбирать изделия из темно-синего денима.

Такие модели сделают фигуру более высокой и стройной. Вы можете усилить эффект, если дополните джинсы остроконечной обувью на шпильке.

Омолаживающие варианты

Кроме джинсов прямого кроя будут популярны и модели с укороченными штанинами. Они визуально омолодят ваш облик. Такой фасон идеально сочетается с ботильонами или полусапожками на каблуке.

Джинсы с низкой посадкой снова вернутся в мир моды. Они не запрещены после 45 лет, если вы удачно сочетаете их с элегантным верхом нейтрального оттенка.

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Стройным женщинам можно носить и облегающие модели джинсов. Но их не следует комбинировать с короткими топами. Лучше носить такие брюки с удлиненными футболками, свитерами, блузками и пиджаками.

Каких фасонов лучше избегать

В возрасте 45+ следует избегать джинсов оверсайз. Такие модели делают фигуру мешковатой и слишком крупной. Лучше выбирать более простые и изящные фасоны, которые подчеркивают форму ног.

Заключение

Женщинам 45 лет и старше не следует исключать из гардероба джинсы. Эта одежда подходит людям всех возрастов. Нужно лишь подобрать подходящий фасон и создать удачный образ.


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