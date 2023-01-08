 

Праздник закончился, не успев начаться: золотистый ретривер взбесился при виде елки в доме

08.01.2023, 2:07, Разное
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Если в доме есть питомцы крупнее рыбок, стоит хорошо подумать о том, стоит ли на Новый год и Рождество ставить елку и наряжать ее. Всем известно, что некоторые кошки неравнодушны к колючему дереву в помещении – как к настоящему, так и искусственному. Собаки, кажется, спокойнее относятся к украшениям, ведь в интернете так мало видео с набрасывающимися на елку лучшими друзьями человека.

Но мы все-таки нашли такие кадры. На ютуб-канале ViralHog появилось видео, на котором запечатлен золотистый ретривер по кличке Шелдон. Пес, как рассказала его хозяйка из штата Айдахо (США), обычно ведет себя спокойно, но при виде елки будто взбесился и вышел из-под контроля. Он приложил усилия, чтобы свалить наряженное дерево. Так праздник закончился, не успев начаться, ведь это случилось за несколько дней до католического Рождества.


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