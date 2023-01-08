Junge Welt: Путин сделал выводы из отношения НАТО к России в 1990-х годах

Капитуляция РФ перед НАТО в 1990-х стала важным уроком для российского лидера Владимира Путина, сообщили СМИ.

Junge Welt пишет, что Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы, Путин извлек этот урок, передает РИА «Новости».

При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину – это попытка проверить на практике, насколько у РФ хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

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