 

Junge Welt: Путин сделал выводы из отношения НАТО к России в 1990-х годах

08.01.2023, 1:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Капитуляция РФ перед НАТО в 1990-х стала важным уроком для российского лидера Владимира Путина, сообщили СМИ.

Junge Welt пишет, что Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы, Путин извлек этот урок, передает РИА «Новости».

При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину – это попытка проверить на практике, насколько у РФ хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / В Минобороны заявили о реализуемых Германией биологических проектах на Украине

03.08.20 / Глава ВОЗ рассказал, как продвигаются поиски источника коронавируса

16.12.20 / Причиной упадка средневековой цивилизации Центральной Азии стало изменение климата

24.08.20 / Ростех представил противодронные системы с искусственным интеллектом

05.01.23 / «Коммерсант» указал на попадание Востока и Запада в зависимость от Эрдогана

01.07.20 / Выбор – за пару кликов: на плебисците по Конституции завершилось онлайн-голосование

22.04.21 / Лидера московской ОПГ приговорили к 16 годам за убийства в 90-х

25.09.20 / Fox News – в США выбрасывают бюллетени за Трампа — подтасовки уже начались

30.06.20 / Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за лето

04.07.22 / Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика